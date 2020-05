Marsala, servizio antidroga dei Carabinieri. Arrestato un trentaduenne

Nella settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica, il 32enne marsalese Amato Christian Carlo.

L’operazione è scattata nelle prime ore del mattino del 27 aprile, durante un servizio finalizzato al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che già da tempo osservavano i movimenti dell’Amato, hanno eseguito una perquisizione locale in contrada Berbarello, dove constatavano che in un terreno di pertinenza dell’abitazione in uso al 32enne marsalese, vi era un magazzino al cui interno era stata allestita una serra artificiale, munita di un impianto di lampade alogene, ventilatori, deumidificatori e condizionatori d’aria. In particolare, su una rete in nylon fissata al muro, sono state rinvenute dai Carabinieri diverse infiorescenze di sostanza stupefacente del tipo …









Leggi la notizia completa