Marsala “bella fitusa”, il degrado all’isola ecologica del lungomare

Degrado e sporcizia all’isola ecologica del lungomare di Marsala. Per Marsala “bella fitusa” pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Marcello, che ci ha inviato anche la foto, dove si vedono tanti rifiuti per terra e buche nelle strade.

“Provo vergogna per la sporcizia delle strade e dei marciapiedi della città di Marsala, e per il degrado assoluto del posto di raccolta differenziata del Lungomare di Marsala, con la strada piena di buche e in balia degli zingari – scrive Marcello -. Sarebbe ora che i responsabili si dimettessero, vista la loro totale incapacità ed inefficienza”.

“Con questa amministrazione siamo tornati indietro di quarant’anni – continua il lettore – ovunque si vedono discariche, le strade di campagna ridotte a immondezzai. Tutto questo per colpa di una politica locale folle e assurda. Bisogna rimettere i cassonetti della differenziata nei punti strategici della città e premiare chi fa la …









