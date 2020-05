Le insurrezioni della fame, il nuovo libro di Margana edizioni

È stato pubblicato in questi giorni il volume numero 6 della collana Cristalli di sale (Màrgana edizioni). Il libro, introdotto e curato da Peppe Occhipinti, ripropone, a ottanta anni di distanza, l’opera di Carlo Guida dal titolo Le insurrezioni della fame in Trapani nel XVII secolo, pubblicata nel 1940, nella quale l’autore, ricorrendo a documenti d’archivio, lettere, citazioni e cronache di testimoni diretti, racconta in che modo la città, straziata dalla carestia, insorse contro gli affamatori.

Si tratta di un lavoro di grande interesse storico e sociale rimasto confinato negli archivi della Biblioteca Fardelliana che riletto oggi consente di comprendere, come lo storico Salvatore Costanza ha evidenziato, la diversità dei moti insurrezionali trapanesi per la fame rispetto al resto dell’Italia, una diversità che fu dovuta al ruolo svolto nel Seicento dalle corporazioni artigiane, soprattutto a quella, all’epoca …









