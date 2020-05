Il Tar non concede alla Tech Servizi sospensiva all’interdittiva antimafia. A Mazara quando affidato definitivamente il servizio raccolta rifiuti?

Il Tar di Catania non ha concesso la sospensiva e ha rinviato nel merito il ricorso presentato dalla ditta di gestione del servizio nettezza urbana di Siracusa Tech Servizi contro l’interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Siracusa.

“L’interdittiva –hanno detto i giudici amministrativi- non presuppone la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste; tali elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri”.

Qualche giorno fa, il 30 aprile, avevamo dato la notizia relativa alla ordinanza urgente e contingibile, la n. 51/2020, firmata dal sindaco Salvatore Quinci che ha disposto l’ulteriore proroga, fino al prossimo 31 maggio, del …









