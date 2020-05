Ettore Rosato (Italia Viva): “In emergenza bisogna lavorare come in guerra: azioni decise e forti”

Ettore Rosato, vice presidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva, c’è una campagna che il partito sta mandando avanti “Italia Semplice”, per snellire la burocrazia. In che modo?

Ad ognuno di noi capita almeno una volta alla settimana di incrociare una misura amministrativa inadeguata, inutile e ripetitiva e anche costosa. Noi chiediamo ai cittadini di segnalarcele, faremo un lavoro molto puntuale per provare ad aggiungere al decreto che abbiamo già proposto al Consiglio dei Ministri qualche mese fa, che si chiama “Italia Shock” per sbloccare le opere pubbliche, quelle proposte che servono a migliorare la vita di ogni giorno di un macellaio, di un professionista, di chi vuole ristrutturare la propria veranda e si ritrova sobbarcato di carte e di pratiche, senza nulla togliere alla legalità e alla trasparenza e al giusto controllo della Pubblica Amministrazione. Va …









