Dopo due mesi Marsala non ha più positivi al Coronavirus. Perchè è un’ottima notizia 

A Marsala da oggi non ci sono più persone positive al Coronavirus. Sono passati quasi due mesi da quando in città si è registrato il primo caso di Covid 19, che poi è stato anche il primo in provincia di Trapani.

Il docente marsalese di 62 anni guarito qualche settimana è stato il primo caso di Covid in provincia, e da lì è partita la paura per un’epidemia che era arrivata anche in provincia di Trapani. Era il 10 marzo, quasi due mesi fa. Oggi Marsala non ha più nessun contagiato, e la notizia è un’ottima notizia per diversi aspetti.

A Marsala da quando è cominciata l’emergenza si sono registrati 9 casi di Coronavirus. Un dato molto basso, se rapportato col fatto che Marsala è la città col maggior numero di abitanti in provincia di Trapani.

