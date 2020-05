Coronavirus Sicilia, assegnazione Cig: ministro Dadone invia ispettori. Diretta Sky Tg24 Cassa integrazione a rilento in Sicilia: gli impiegati vogliono un bonus, la ministra annuncia ispezione La RepubblicaCassa integrazione a rilento in Sicilia, dipendenti Regione chiedono bonus per sbloccare le pratiche Fanpage.itSicilia, lo scandalo della Cig in deroga ferma: e i Regionali chiedono pure il bonus La SiciliaSicilia, mistero sul bonus ai dipendenti per accelerare le pratiche sulla Cig Il Fatto QuotidianoVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa