Coronavirus, i Notai di Trapani e Marsala donano apparecchiature sanitarie all’Asp di Trapani

Apparecchiature mediche e dispositivi sanitari sono stati donati dai Notai dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, al fine di potenziare la dotazione dei presidi ospedalieri del territorio con particolare riferimento a quelli impegnati nel fronteggiare l’emergenza coronavirus.

In particolare si tratta di due ventilatori polmonari Philips – DreamStation CPAV Pro con umidificatore e modem Wi-Fi, muniti rispettivamente di Kit maschera oronasale; circuito da 180 cm e filtro antibatterico da destinare agli ospedali di Trapani e Marsala, e 500 mascherine facciali FFP2destinate al Covid-hospital di Marsala.

“La donazione – ha detto il presidente dei Notai, Massimo Petralia – nasce dalla considerazione della gravità del momento e ritenendo dovere civico di ciascun cittadino dare il proprio apporto, anche come Notai, in ossequio ai principi di solidarietà, radicamento al territorio e funzione sociale, propri del notariato tutto”.

"Esprimo …









