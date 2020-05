Coronavirus: crollano i contagi, mai così pochi positivi dal 10 marzo

I dati del secondo giorno di fase 2 indicano il successo delle misure di contenumento dei contagi attuati con la fase 1. Poco più di mille positivi, in costante diminuzione, tornando ai livelli del 10 marzo, il secondo giorno di lockdown, praticamente due mesi fa. La rilevazione di nuovi casi è molto bassa in rapporto ai tamponi, inferiore al due percento, meno di un caso ogni 50 test effettuati. Prosegue il il calo dei ricoverati, ma oggi è netta anche la riduzione delle persone in isolamento domiciliare.

I DATI – 85.231 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri. Sono 98.467 i malati per coronavirus in Italia, con un decremento di 1.513 rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri. Sono salite a 29.315 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 236 in …









