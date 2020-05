Coronavirus, boom di guariti in provincia di Trapani. Marsala non ha più contagiati

I contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani sono sempre meno. E adesso non c’è nessun malato di covid-19 a Marsala, la città con più abitanti nel territorio.

Nelle ultime 24 ore c’è stato un boom di guariti, ben 19, che portano a 25 il conto degli attuali positivi al Coronavirus, di questi soltanto 4 sono ricoverati al Covid Hospital di Marsala, di cui uno in terapia intensiva.

Scendono a zero i contagiati di Marsala, ma si riducono al minimo anche nelle città che fino a qualche giorno erano in doppia cifra come Trapani, Valderice e soprattutto Salemi che adesso ha soltanto due persone positive al Covid e che in queste settimane ha vissuto la terribile esperienza di essere dichiarata “zona rossa”.

Ecco la distribuzione dei positivi al Covid in provincia.

Alcamo10; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 6; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 0; Mazara del Vallo 2; …









