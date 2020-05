Coronavirus, altri quattro guariti a Salemi. I dati aggiornati 

Ci sono altri quattro guariti a Salemi. E’ il dato fornito dall’Asp sulla città che è stata fino a lunedì zona rossa. Una bella notizia per la comunità amministrata dal Sindaco Domenico Venuti.

Il numero complessivo delle persone ancora positive al virus scende quindi a 2.

“Sono dati che fanno piacere e che ci confortano perché confermano il trend delle ultime settimane. Dati raggiunti grazie ai comportamenti responsabili che abbiamo tenuto e ai sacrifici che abbiamo fatto. Sarà importante ora continuare con questi comportamenti per non tornare indietro. Adesso abbiamo davanti a noi un altro capitolo da affrontare al più presto: quello delle difficoltà economiche e sociali. Continuerò a chiedere che Stato e Regione non ci lascino da soli. In questi giorni son state approvati dei provvedimenti importanti ma queste misure devono essere attivate celermente. Non possiamo rischiare che la burocrazia impedisca …









