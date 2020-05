Cimitero su prenotazione, Obiettivo Città chiede al Sindaco Alfano di rivedere il provvedimento

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Viola Vincenza, Curiale Giuseppe, Calogero Martire e Stuppia Salvatore aderenti al Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, nell’esercizio delle proprie e rispettive competenze in riferimento al comunicato stampa diramato da Questa amministrazione in merito alla decisione assunta di procedere all’apertura del cimitero comunale in determinate ore della giornata con esclusione della domenica e consentire l’accesso solo a 50 cittadini per volta e solo in seguito a prenotazione da effettuare tramite segnalazione telefonica, contestano con fermezza il provvedimento assunto considerandolo poco rispettoso delle esigenze e dei bisogni altrui, oltre che di difficile attuazione considerato l’arzigogolato procedimento di attuazione.

Invitano pertanto l’amministrazione a rimodulare lo stesso provvedimento e a consentire l’accesso libero al cimitero considerando questo come solo un luogo di raccoglimento, preghiera e congiungimento con i propri cari estinti. Chi si reca al cimitero lo …









Leggi la notizia completa