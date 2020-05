Castelvetrano, 3 negativi al tampone, rimangono 6 positivi

Tre dei nove positivi a Castelvetrano si sono negativizzati. Il dato è stato confermato a CastelvetranoSelinunte.it dopo l’esito del doppio tampone che è stato effettuato sulle persone asintomatiche che stavano facendo la quarantena domiciliare. Sono sei ora le persone che risultano positive asintomatiche e che si trovano presso le proprie abitazioni e che, nei prossimi giorni, dovranno fare il doppio tampone di controllo finale dopo la quarantena. In totale, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus i casi positivi sono stati 11, per due di questi è stato necessario anche in ricovero presso l’Ospedale di Marsala. Ad oggi nessuno castelvetranese si trova ricoverato per questioni legate al Covid-19.

È di oggi anche la notizia che i tre positivi di Campobello di Mazara si sono negativizzati. Ad annunciarlo è stato stamattina il sindaco Giuseppe Castiglione in un suo videomessaggio. Fino a ieri, il totale dei casi attualmente …









