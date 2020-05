Campobello. Obbligo avviso su origine prodotti da banco: il legale risponde

Salve Avvocato,

sono titolare di un bar e giorni addietro ho avuto un alterco con un cliente il quale mi ha preannunziato che mi avrebbe minacciato in quanto non avevo esposto alcun avviso sull’origine – surgelata o meno – dei miei prodotti da banco (cornetti, strudel, fagottini, sfogliatine, ecc…).

Rischio qualcosa?

Gentile Signore,

la problematica da Lei esposta riguarda il delicato ambito del cd. pericolo per la “salute pubblica”, conseguente alla messa in commercio di alimenti dei quali viene celata la provenienza.

Tra le norme stabilite dal nostro ordinamento giuridico a tutela proprio della “salute pubblica” v’è l’art. 515 c.p. (rubricato quale frode nell’esercizio del commercio) secondo cui “chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero …









