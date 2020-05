C.bello: zero casi di contagio, il Sindaco Castiglione riceve la comunicazione dell’Asp

«Cari concittadini, finalmente una bella notizia per la nostra città.

Ho ricevuto, da parte dell’Asp, la comunicazione ufficiale sul fatto che a Campobello non ci sono più casi di contagio da Covid 19. I nostri 3 concittadini che sino a qualche giorno fa risultavano ancora positivi sono stati infatti dichiarati guariti. Questa è davvero una buona notizia, non solo per gli stessi e per i loro familiari, a cui va il mio abbraccio, ma anche per l’intera comunità campobellese, che può sentirsi ulteriormente incoraggiata a ripartire con un cauto ottimismo, ma senza alcuna leggerezza.

Come ho affermato diverse volte dall’inizio della Fase 2, infatti, mi preme ribadire che quello che stiamo attraversando è un momento molto delicato di questa pandemia che non ha precedenti e che, proprio per tale motivo, ci espone a tantissime incognite e rischi che abbiamo il dovere …









