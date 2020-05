Alfano sui casi positivi e i disordini al cimitero – VIDEO

“Si attende la certificata guarigione dei nostri concittadini contagiati dal Covid-19”. Con queste parole, il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, è tornato a comunicare con la comunità castelvetranese con un video messaggio.

Dopo aver avvisato sullo stato di salute dei cittadini risultati positivi al Covid-19, il primo cittadino ha condannato “l’atteggiamento prepotente di alcuni facinorosi che non hanno avuto rispetto delle regole” in vigore da questa mattina per l’accesso al cimitero comunale.

