Trapani, da due mesi non dava più notizie. Ritrovato in stato confusionale

Non si avevano notizie di lui da circa due mesi. Preoccupazioni che sono divenute sospetti: nessuna risposta al telefono alla proprietaria di casa, auto ferma da tempo nel parcheggio del condominio e tapparelle abbassate.

È stato necessario l’intervento di due mezzi dei Vigili del Fuoco: i pompieri, infatti, hanno fatto irruzione nel pomeriggio al terzo piano di un’abitazione sita in un palazzo di Via Gaspare Scuderi a Trapani, trovando l’uomo in evidente stato confusionale. Sul posto un automezzo del 118: l’uomo, di circa sessant’anni, è stato trasportato presso il nosocomio trapanese per accertamenti.









