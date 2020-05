Traffico illecito di rifiuti: Operazione dei CC del Noe di Treviso

ARRESTI E PERQUISIZIONI IN VENETO, CAMPANIA E LOMBARDIA – SEQUESTRATI BENI PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

Risultati

Ø 9 persone tratte in arresto e sottoposte agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico;

Ø 2 persone sottoposte all’obbligo di dimora;

Ø sequestro preventivo: – degli impianti, uffici, sedi legali ed operative di tre ditte delle quali due di trattamento e una di trasporto rifiuti; – di 10 motrici/rimorchi variamente utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti, per un valore complessivo di circa 500 mila euro;– della somma di oltre 700 mila euro a carico complessivo delle 3 ditte indagate, quale profitto del reato di traffico illecito di rifiuti.

E’ questo il risultato di una vasta ed articolata attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico …









