Terremoto, testimonianze da Pietretagliate: “Abbiamo avuto paura”

Pietretagliate, frazione di Trapani, è andata a dormire con molta paura. La scossa di ieri sera delle 19.14 magnitudo 3.3 Richter, che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indicato a Paceco (poiché comune più vicino), si è in realtà verificata con epicentro in prossimità della frazione trapanese.

Stamane ci siamo recati in loco per raccogliere le testimonianze direttamente dai residenti. Apprensione e timore di altre scosse sono andate per la maggiore. “Mi è sembrata una bomba” afferma un anziano signore. “C’è stato un boato improvviso e poi è tremato tutto“, gli fa eco il vicino di casa.

“Ci siamo spaventati, abbiamo avuto paura. Speriamo non torni più“, ci riferiscono due coniugi.

Nessuna scossa di assestamento nella notte e la speranza che si sia trattato soltanto di un fatto occasionale.









Leggi la notizia completa