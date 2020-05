Sicilia, Lo Curto: “Finanziaria record per aiutare famiglie e imprese danneggiate dal Covid”

“Una manovra finanziaria mai vista, da record per la Regione Siciliana, per un valore complessivo di 1,5 miliardi euro. L’emergenza Covid-19 ha fatto sì che le norme della legge di stabilità venissero orientate a sostenere le famiglie, le imprese e i settori gravemente danneggiati dalla pandemia.

Abbiamo lavorato come Udc ad una serie di misure che ora fanno parte della legge finanziaria. Tra tutte voglio ricordare gli interventi a sostegno delle imprese con contributi diretti ed uno stanziamento di 100 milioni di euro, così come i 150 milioni di euro per finanziare le attività produttive con aliquote anche a fondo perduto. L’agricoltura e la pesca hanno ricevuto attenzioni con dotazioni rispettivamente per 50 e 30 milioni. Ci siamo intestati anche la norma che vale 10 milioni per sostegni una tantum ai lavoratori stagionali e la misura che vale 20 milioni di euro per aiuti alle aziende florovivaistiche. …









