Sicilia, i ritardi della cassa integrazione. I sindacati difendono la Regione

Molti siciliani rimasti senza reddito e senza lavoro a causa dell’emergenza attendono il pagamento della cassa integrazione in deroga. Lentezza e farraginosità della burocrazia hanno determinato un rallentamento dei processi di pagamento che non possono essere giustificabili. Migliaia di siciliani ridotti in condizioni drammatiche non possono più aspettare tempi biblici.

Eppure per Regione e sindacati va tutto a meraviglia.

I sindacati fanno asse con la Regione: non è vero che l’esame delle domande di cassa integrazione per la crisi generata dal Covid procedono a rilento. E non è colpa dei dipendenti della Regione ma della piattaforma.

La Cgil parla addirittura di “fermo apprezzamento per l’attività fin qui svolta in modalità smart working dai dipendenti, ai quali non può essere scaricata la responsabilità del ritardo che di fatto è riconducibile ad aspetti tecnici e telematici”.

“Non pu& …









Leggi la notizia completa