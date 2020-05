Santa Ninfa: Il Consiglio comunale approva la delibera sulla ricognizione delle partecipate

SANTA NINFA – Nella seduta di ieri (svoltasi in videoconferenza come disposto dalle norme sul contenimento dell’epidemia), il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera sulla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dall’ente. Le amministrazioni pubbliche sono infatti chiamate annualmente ad effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, laddove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

La ricognizione effettuata dagli uffici dell’ente ha confermato il piano dello scorso anno, che prevedeva il mantenimento delle partecipazioni nella Srr «Trapani provincia sud» (la società consortile per la regolamentazione del servizio rifiuti, di cui il Comune detiene il 3,53 per cento delle quote) e nel Gal «Valle del Belice» (la società mista pubblico-privato finalizzata alla gestione dei fondi comunitari …









