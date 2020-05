Salemi. Riaperto il bando per la concessione del Rifugio sanitario sito in contrada Baronia

Salemi. Il Comune ha nuovamente pubblicato il bando per l’assegnazione, in concessione, dell’immobile comunale ubicato in contrada Baronia inferiore, al fine di realizzare un Rifugio sanitario per cani. A seguito del precedente avviso infatti, con scadenza il 17/03/2020, nessuna proposta era stata presenta.

Per poter partecipare al bando è necessario innanzitutto l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli animali. I partecipanti dovranno inoltre essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: non avere in corso cause di esclusione; non essere inabilitato o fallito; non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni.

La richiesta deve essere inoltrata in busta chiusa riportante la dicitura: «Partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione dell’immobile …









