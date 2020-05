Registrati 1150 rientri in Sicilia in un solo giorno

Dalla mezzanotte di ieri, e cioè a pochissime ore dall’inizio della cosiddetta Fase 2, 1150 Siciliani “fuorisede” si sono registrati al sito siciliacoronavirus.it come da obbligo regionale e sono rientrati nell’Isola. Sulla tratta Roma – Palermo di Alitalia, i due voli giornalieri hanno registrato il tutto esaurito con 96 passeggeri a bordo e cioè il termine massimo consentito per mantenere le distanze di sicurezza. «Non è l’esodo che ci si aspettava per fortuna, è una cifra controllabile.» – Ha dichiarato il Governatore Musumeci, che poi aggiunge – «La linea della prudenza ha caratterizzato la gestione di questa fase ormai da sei settimane. Prudenza, rigore e determinazione. Siamo alla fase 2. Grazie a Dio la nostra regione rappresenta numeri confortanti ma non dobbiamo sbracarci»

I Siciliani sembrano essere divisi su questo tema: se da un lato, infatti, in molti









