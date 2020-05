Pesca di frodo in Sicilia. Sequestrati ventidue tonni e un pesce spada

Ventidue tonni e un pesce spada, per un peso complessivo di oltre 350 Kg sono stati sequestrati dai Finanzieri di Bagheria.

Le Fiamme Gialle hanno fermato due furgoni che circolavano nel centro cittadino, hanno ispezionato i mezzi trovando all’interno gli esemplari di tonno di cui in questo periodo è contingentata la pesca – privi dei documenti rilasciati dall’Autorità Marittima che ne certificano la tracciabilità.

Il pescato risulta potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori e pone un serio pregiudizio allo sviluppo della fauna marittima. Per quanto sopra i militari operanti hanno contestato ai responsabili, , il mancato rispetto della normativa sulla rintracciabilità dei prodotti alimentari che prevede una sanzione fino a 12.000 €.

In un caso i Finanzieri hanno anche sanzionato un passeggero che circolava a bordo di uno dei mezzi fermati senza una valida giustificazione e, pertanto, in violazione delle prescrizioni vigenti …









