Palermo, la folla forza i blocchi al cimitero 

Primo giorno di fase 2 quasi ordinato in Sicilia. Quasi. La gente si è riversata per strada, sui lungomare e … nei cimiteri. Un po’ dappertutto si è cercato di mettere un freno alle visite, prevedendo, ad esempio, l’ordine alfabetico.

A Palermo, però, le persone hanno deciso di forzare i blocchi. Lo racconta oggi Laura Anello su La Stampa: “Ieri, giorno di riapertura delle visite sulle tombe – oltre che dei funerali – è stato il pienone. Al camposanto dei Rotoli, dove il Comune aveva predisposto ingressi solo su prenotazione per gruppi di 150 persone alla volta, alle otto del mattino c’era già una folla che ha forzato il portone in legno aperto a metà e ha costretto gli operatori alla resa. Le visite sono andate avanti per tutta la mattina, senza alcuna differenza tra chi si era prenotato e chi arrivava al momento: un flusso ininterrotto …









