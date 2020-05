Mazara, Incendio al cimitero, il sindaco Quinci: “Se è un tentativo di intimidirci non ci fa paura”

“Condanniamo il vile gesto che ha provocato questa mattina un incendio negli uffici amministrativi del Cimitero Comunale. Dopo i furti ed atti vandalici registrati nei giorni scorsi, l’incendio di questa mattina pone degli interrogativi che potranno chiarire gli inquirenti con le indagini, ma una cosa possiamo dire con fermezza: qualora ci fosse qualcuno che tenta di intimidirci magari perché stiamo imprimendo nuove regole nella gestione del cimitero improntate alla legalità e trasparenza, sappia che proseguiremo senza tentennamento alcuno nella strada che abbiamo intrapreso. Oltre alle formali denunce abbiamo sentito oggi telefonicamente il Prefetto il quale ci ha assicurato sostegno e attenzione per una sicurezza sempre maggiore. Per quanto riguarda gli atti di nostra competenza ho già dato disposizioni per l’immediata riattivazione ed il potenziamento degli impianti di videosorveglianza”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, a seguito …









Leggi la notizia completa