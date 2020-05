Mazara. Incendio agli uffici amministrativi del Cimitero

Il Sindaco Quinci condanna l’episodio e dichiara: “Se è un tentativo di intimidirci non ci fa paura”

“Condanniamo il vile gesto che ha provocato questa mattina un incendio negli uffici amministrativi del Cimitero Comunale. Dopo i furti ed atti vandalici registrati nei giorni scorsi, l’incendio di questa mattina pone degli interrogativi che potranno chiarire gli inquirenti con le indagini, ma una cosa possiamo dire con fermezza: qualora ci fosse qualcuno che tenta di intimidirci magari perché stiamo imprimendo nuove regole nella gestione del cimitero improntate alla legalità e trasparenza, sappia che proseguiremo senza tentennamento alcuno nella strada che abbiamo intrapreso. Oltre alle formali denunce abbiamo sentito oggi telefonicamente il Prefetto il quale ci ha assicurato sostegno e attenzione per una sicurezza sempre maggiore. Per quanto riguarda gli atti di nostra competenza ho già dato disposizioni per l’ …









Leggi la notizia completa