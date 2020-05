Marsala, fase 2: ecco come si organizza il “camioncino” alla rotonda della Spagnola

Chi più, chi meno, i bar, le paninerie, i ristorantini, si stanno organizzando per la fase 2, ovvero per vedere cibo preparato, ma solo da asporto. In alcuni bar del centro, come De Gaetano, in Piazza Mameli, già si può andare per ritirare caffè e altro, rigorosamente da consumare per i fatti propri, lontano dal locale. A breve, forse già domani, aprirà il bar Elisir in Via Sibilla. Insomma, si cerca la strada per una nuova normalità.

E anche i venditori ambulanti si organizzano. Ecco in questa foto come si organizza, ad esempio, il venditore di panini che si mette solitamente con il suo “camioncino” alla rotonda della Spagnola, sul lungomare nord di Marsala.

Si tratta di “Mille Spiticchie” di Enzo Giacalone, che ha preso tutte le precauzioni del caso: niente tavolini, nastro adesivo per non fare avvicinare nessuno al bancone, padre …









