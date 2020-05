Le scuole di Alcamo celebrano online la Festa del’Europa

L’ufficio Europa e l’assessore alle Politiche Europee del comune di Alcamo Lorella Di Giovanni, considerata l’importanza dell’evento, informano le scuole superiori destinatarie dell’iniziativa che, anche quest’anno, si celebra la Festa dell’Europa.

Un evento digitale per celebrare con gli studenti la Festa dell’Europa e dare loro l’opportunità di confrontarsi con il lavoro nelle istituzioni europee. A 70 anni dalla Dichiarazione Schuman, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Dipartimento per le Politiche Europee e il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Skuola.net, organizzano una LiveChat dal titolo “Festa dell’Europa. Scuole d’Italia, percorsi d’Europa”.

Un’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali dal 9 maggio 1950, ma soprattutto per dialogare con i deputati europei e conoscere da vicino il lavoro nelle istituzioni UE.

L’evento …









