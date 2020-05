L’automobile dopo il Covid-19. Ecco cosa ne pensano gli italiani

Oggi a quasi due mesi dalla chiusura totale dell’Italia a causa dell’epidemia da Coronavirus le concessionarie di automobili hanno ripreso la loro attività.

Il mondo della vendita delle auto entra nella Fase 2 con la quale saranno allentate le restrizioni per la circolazione delle persone e quindi dei mezzi. Automoto.it, leader nel settore editoriale-digitale automotive secondo gli ultimi dati ComScore – attraverso un questionario ha chiesto ai lettori di esprimere la propria opinione in merito all’uso dell’automobile dopo il lockdown.

In pochi giorni sono state registrate 15.553 risposte, a dimostrazione di quanto questo tema sia caldo e importante. L’obiettivo di questa operazione è duplice: quello di dare un elemento in più alle Case e ai concessionari. Cosa pensano e cosa chiedono gli automobilisti italiani e quello di fornire ulteriori informazioni alle autorità competenti che in questi giorni devono trovare e attuare delle soluzioni per gestire al meglio la …









