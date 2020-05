L’assessore Manuela Cappadonna si dimette da consigliere comunale. Le subentrerà Francesco Vento

Il movimento 5 stelle si prepara ad accogliere un nuovo consigliere in seno al massimo Consesso Civico, si tratta di Francesco Vento che dovrebbe subentrare a Manuela Cappadonna, che si è dimessa con una lettera indirizzata al sindaco Enzo Alfano , al presidente del Consiglio Comunale Patrick Cirrincione ed al segretario generale. La Cappadonna sin dalla sua elezione, avvenuta nel maggio dello scorso anno, aveva rivestito il doppio incarico di consigliere ed assessore con delega alla Polizia Municipale, pratica consentita dalle norme, e si è spesso messa in luce per iniziative a sostegno della collettività con la donazione anche delle sue indennità di amministratore per fare delle donazioni alla Croce Rossa Italiana.

Al primo consiglio comunale utile, una volta acclarate le sue dimissioni, si procederà alla surroga con il primo dei non eletti della lista del M5S che al momento risulta essere Francesco Vento, impiantista ed attivista …









