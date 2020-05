Il terremoto a Trapani, la paura fino a Marsala

Pochi secondi, ma paurosi. Forse perchè in tanti accumulavano la tensione di questi giorni. E’ stato molto sentito il terremoto che ieri ha colpito la parte nord della provincia di Trapani.

La terra ha tremato per circa 5 secondi. La scossa di terremoto è stata registrata alle 19,15 nell’hinterland di Trapani. L’epicentro é stato localizzato a circa 3 chilometri da Paceco ad otto chilometri di profondità .

La scossa di magnitudo 3.3 della scala Richter è stata avvertita nelle frazioni e in città soprattutto nei piani alti degli edifici. Numerose chiamate ai centralini dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

In tanti si sono riversati per la strada ma non si sono verificate scene di panico. Soprattutto come confermano i vigili del fuoco non si registrano danni a persone o a cose.

Curiosità: il terremoto è stato di tipo sussultorio, non oscillatorio. Ecco perchè i lampadari, a casa, …









