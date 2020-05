Il 37° Stormo dona cinque “pronatori” al Covid hospital di Marsala

Questa mattina il Col. Mauro GNUTTI, Comandante del 37° Stormo, ha consegnato al Dott. Franco GIURLANDA, Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Marsala cinque “intensive care prone positioning kit” acquistati col ricavato di una iniziativa di solidarietà che ha visto la generosa partecipazione del personale in servizio nei diversi Enti e Reparti dell’Aeroporto Militare di Trapani e delle Associazioni Arma Aeronautica dei distretti di Marsala, Trapani, Alcamo e Pantelleria.

Nel corso del breve incontro, il Col. GNUTTI, oltre a ringraziare il Dott. Riccardo LEMBO per aver agevolato l’acquisto dei kit, ha voluto esternare la propria soddisfazione nella risposta corale del personale militare nel dare un contributo a questo progetto e di come, anche in questo particolare momento di emergenza nazionale, la sinergia tra le Istituzioni sia riuscita a dare un segno tangibile di quanto le Forze Armate e l’Aeronautica Militare in …









