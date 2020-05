I consiglieri del gruppo misto interrogano l’amministrazione sulle criticità sulla distribuzione dei Buoni spesa covid-19

Sulla vicenda legata alla distribuzione dei buoni spesa ai bisognosi, sulla sospensione delle domande e su altre criticità i Consiglieri Comunali Rossana Ditta, Giuseppa Coppola e Ignazio Maltese, componenti del “Gruppo Misto” hanno presentato stamane due interrogazioni alla presidenza del consiglio comunale. Ecco di seguito il testo dei due documenti:

Prima Interrogazione

I soprascritti consiglieri , premesso che in questo periodo sono stati erogati, da parte del Comune, Buoni Spesa in favore di soggetti in condizioni di bisogno in seguito all’emergenza Covid-19; – che a decorrere da oggi, martedì 05 maggio, si prevede la sospensione temporanea dell’assegnazione di tali Buoni Spesa INTERROGANO il Sindaco e l’Assessore al ramo per conoscere: – motivi della sospensione; – numero delle domande pervenute; – numero delle domande non valutate per carenza di dichiarazioni; – numero delle domande in sospeso; – numero delle domande escluse; – …









Leggi la notizia completa