Fase 2. Musumeci apre la Sicilia ai fuorisede. Già oltre mille arrivi

In Sicilia, la Fase 2, con i primi allentamenti al lockdown, sono arrivati oltre mille fuori sede dalle altre regioni.

L’isola piano piano riapre, bar, ristoranti e gelaterie hanno cominciato a prendere le misure con le restrizioni per contenere l’epidemia da coronavirus. Le ville e i parchi delle città sono stati quasi presi d’assalto dai siciliani che hanno potuto, dopo due mesi, prendere aria e godere del sole e delle temperature estive di questi giorni.

Ma è stato anche il giorno della marcia indietro di Musumeci sulla chiusura totale della Sicilia al ritorno dei fuori sede. Sono 1150 i siciliani fuorisede che si sono registrati al sito siciliacoronavirus.it in un giorno.

Lo ha annunciato il presidente Nello Musumeci: “Non è l’esodo che ci si aspettava per fortuna, è una cifra controllabile. La linea della prudenza ha caratterizzato la gestione di questa fase ormai …









