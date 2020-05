Fase 2: lo spot del ministero della Salute per l’uso corretto delle mascherine

L’uso della mascherina è una precauzione per proteggere la nostra salute e quella degli altri che ci accompagnerà anche per questa fase 2. Un video spot del ministero della Salute, in onda da domani sui canali tv della Rai (e da oggi sui canali radio Rai), spiega quando indossarla e come usarla in sicurezza.

Segui queste semplici regole.

Lava le mani prima di indossare la mascherina e utilizza gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale.

Copri bene bocca, naso e mento.

Dopo averla tolta (senza toccare la parte centrale), lavati subito le mani.

La mascherina va indossata in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all’aperto quando non siamo sicuri di poter mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si ricorda che l’uso della mascherina non sostituisce il rispetto delle regole di distanziamento sociale …









