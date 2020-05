Ersu Palermo, nuove misure emergenziali per gli studenti universitari

Durante il Consiglio di Amministrazione, svolto in via telematica oggi pomeriggio, l’Ersu Palermo hadeliberato l’erogazione di 4 milioni di euro in favore di 5.476 studenti universitaririsultati idonei al bando di concorso 2019/2020 per i benefici e i servizi ERSU che si sommano ai 4.829 studenti già assegnatari e fruitori di borsa di studio e che hanno percepito un assegno (in base alla fascia ISEEU e alla condizione di studente in sede, pendolare o fuorisede) da euro 1.183 a euro 2.731.

2,2 milioni di euro sono destinati allo scorrimento delle borse di studio che verranno destinate a numero 1.051 studenti. Sulla base delle risorse disponibili, 1,8 milioni di euro andranno, invece, a 4.425 studenti cui verrà attribuito un assegno di 400 euro quale “assegno straordinario emergenziale riassorbibile” (“contributo DSU Covid-19”):un aiuto per la grave situazione sanitaria ed economica che verrà riassorbito in caso di erogazione di sussidi straordinari o della …









