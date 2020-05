Dolce & Gabbana: continua il supporto alla ricerca scientifica contro il coronavirus

La moda si schiera a fianco degli italiani e contro l’emergenza sanitaria, dando così il proprio contributo in uno dei momenti più particolari e sensibili della storia recente. Anche Dolce & Gabbana hanno scelto questa strada: i due stilisti siciliani avevano già fatto ampie donazioni per combattere la diffusione del coronavirus, e in questi giorni hanno aggiunto un’altra campagna in sostegno della ricerca. È la grande testimonianza di un’attenzione da sempre molto alta nei confronti del settore sociale.

Parte dei ricavi della Devotion Bag devoluti a Humanitas

Parte dei ricavi della nuova borsa Devotion verranno devoluti a Humanitas, per la lotta contro il virus: è questa la decisione presa dai due stilisti siciliani, che hanno quindi progettato di destinare alla lotta contro il coronavirus una percentuale delle vendite del nuovo accessorio. Nello specifico, il ricavato andrà alla Humanitas University, che …









