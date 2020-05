Da Castelvetrano a Marsala per spaccio di droga, denunciato 29enne

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, i Carabinieri della Stazione di Marsala con il supporto dei militari del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, inquadrati nel 6°Raggruppamento Sicilia Occidentale nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente S.O., ventinovenne nigeriano domiciliato a Castelvetrano.

Nello specifico, nel corso dei servizi predisposti per la verifica delle prescrizioni imposte per il contenimento del Covid-19, Carabinieri ed Esercito – giunti nei pressi della stazione ferroviaria di Marsala – procedevano al controllo del giovane. Lo stesso si mostrava da subito molto nervoso, senza altresì fornire un’idonea motivazione che giustificasse la sua presenza fuori dalla propria abitazione. I militari, pertanto, decidevano di approfondire il controllo mediante una perquisizione personale. All’esito della stessa, occultati in un borsello di tela nero, Carabinieri e Bersaglieri rinvenivano ben 52 grammi …









