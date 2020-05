Cresce in provincia di Trapani il movimento politico di Nino Papania  

Cresce in provincia di Trapani il Movimento Via, molti i consiglieri comunali e gli amministratori che hanno deciso di firmare il manifesto, da Mazara a Castellammare del Golfo Via ha messo radici in tutti i 24 Comuni della provincia.

Uno degli ultimi ad avere aderito è Dario Ardito, consigliere comunale di Calatafini-Segesta: “Ho aderito a Via – afferma- con la consapevolezza che il Movimento ha come obiettivo la crescita dei territori senza il primato dei personalismi ma dell’operatività della squadra per il raggiungimento di obiettivi che riguardano la comunità.

Penso che gli obbiettivi che si prefissa il Movimento siano valide soluzioni per cercare di far rinasce un intero territorio come il nostro, che oggi, più che mai, anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso, deve puntare ad una strategia vincente, per il rilancio economico e sociale, e ciò è più semplice se si …









