Coronavirus, tutti guariti i malati di Covid-19 ad Erice

Sono guariti tutti e 5 i cittadini ericini che sono risultati positivi al virus Covid-19.

«Questa è una notizia che accogliamo con grande piacere – sottolinea la Sindaca di Erice, Daniela Toscano -. Finalmente la casella dei positivi riporta quello 0 che tutti ci attendevamo. Ciò anche grazie al corretto comportamento dei nostri concittadini che hanno osservato in maniera rigorose le regole. Dobbiamo però essere consapevoli del fatto che non è ancora finita e che è necessario continuare a mantenere alta la soglia dell’attenzione, rispettando sempre le disposizioni. Questa notizia, comunque, rappresenta una nuova prospettiva per guardare al futuro con maggiore ottimismo».









