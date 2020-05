Coronavirus in Sicilia, oltre 4000 tamponi ma solo 12 positivi in più: meno ricoveri e sempre pi&ugrav Giornale di SiciliaCoronavirus, in Sicilia nessun nuovo caso di contagio a fronte di 4.140 tamponi La SiciliaSicilia: contagio zero lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus, meno ricoveri e più guariti – Sicilia Agenzia ANSACoronavirus in Sicilia: meno ricoveri e più guariti Grandangolo AgrigentoVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa