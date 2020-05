Coronavirus, in Sicilia 4.140 tamponi: 12 nuovi positivi, mai così pochi, nessun incremento – La Repubblica

Coronavirus, in Sicilia 4.140 tamponi: 12 nuovi positivi, mai così pochi, nessun incremento La RepubblicaCoronavirus in Sicilia, oltre 4000 tamponi ma solo 12 positivi in più: meno ricoveri e sempre pi&ugrav Giornale di SiciliaCovid, in Sicilia nessun nuovo caso di contagio a fronte di 4.140 tamponi La SiciliaCovid19 Sicilia, meno ricoveri e più guariti: 12 nuovi positivi e 3 morti BlogSicilia.itCoronavirus, meno ricoveri e più guariti – Sicilia Agenzia ANSAVisualizza la copertura completa su Google News









