Coronavirus, fase 2: ecco come arrivare in Sicilia 

Dopo tanti tira e molla e dichiarazioni di ogni tipo, il presidente della Regione Siciliana Musumeci è passato dal “chiudiamo tutto” a più miti consigli. Quindi aumentano i voli da e per la Sicilia e anche i traghetti sullo stretto di Messina. Va ricordato che se qualcuno vive al nord e vuole raggiungere casa sua in Sicilia, può farlo, perchè rientra tra i “casi di necessità” previsti dalle nuove disposizioni.

Vengono potenziati i voli da Palermo e Catania per Roma (e viceversa) e aumentate le corse dei traghetti sullo Stretto di Messina.

I voli giornalieri dalla Sicilia verso Roma passano da quattro a otto (quattro di mattina e quattro di pomeriggio), così come i collegamenti navali tra Sicilia e Calabria, che da cinque diventano otto (dalle 6 alle 21), in ogni direzione.

Non cambiano, invece, le prescrizioni – adottate già dalla Regione – alle









