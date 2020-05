Coronavirus, aiuti alle imprese: lo Stato rimborserà tre mesi di affitto 

Risarcimento per tre mensilità di affitto per tutte le imprese in crisi che abbiano registrato un calo di fatturato.

La misura a sostegno delle imprese schiacciate dal peso del lockdown dovuto alla pandemia di COVID-19 dovrebbe essere inserita nel prossimo decreto.

Nella bozza si prevede “un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato”.

Tale misura, stando alle dichiarazioni, verrà accompagnata dall’eliminazione degli oneri fissi per le bollette.

Come verrà erogato il rimborso?

Attraverso «un contributo diretto a fondo perduto che intendiamo modulare e che raggiungerà cifre significativamente maggiori di quelle di altri Paesi, perché sarà modulato alla perdita di fatturato, un minimo per tutte le imprese con possibilità di arrivare anche a cifre pi&









