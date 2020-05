Appuntamento con il morto! Monta la polemica a Castelvetrano dopo la decisione del sindaco delle visite ai defunti su prenotazione

L’Amministrazione Comunale dirama una nota alla stmpa nel quale comunica che da domani il cimitero comunale riapre , ma solo su prenotazione con ingressi contingentati e sui social si scatena la polemica. Anche a causa della lunga chiusura in molti attendevano con ansia di poter rendere una visita ai propri cari defunti, e complice anche il nervosismo di questi tempi , in molti hanno perso le staffe insultando gli amministratori per una decisione ritenuta cervellotica, vista la vastità dell’area cimiteriale che consente di mantenere le distanze sociali, ed in tanti hanno preannunciato che domani mattina , anche se privi di autorizzazione si recheranno al cimitero per tentare di entrare.

ecco di seguito il testo dell’avviso comunale:



rende noto che a seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione, in particolare l’art. 7, in forza del quale “ …









Leggi la notizia completa