Al Tavolo Anticrisi la stagione turistica che rischia di non partire

Come affrontare la stagione estiva e, soprattutto, come attrarre turisti a Marinella di Selinunte e Triscina. In tempo di emergenza coronavirus, si presenta anche la grande incognita del turismo per Castelvetrano. E il settore oggi è finito sul Tavolo anticrisi voluto dall’Amministrazione comunale e che vede coinvolti i rappresentanti di diversi ambiti. Insieme al sindaco Enzo Alfano, il vice Biagio Virzì e i consiglieri Marco Campagna (Pd) e Antonino Manuzza (M5S) si sono confrontati rappresentanti dei grandi alberghi di Selinunte (c’era anche Paolo Masella, presidente dell’Associazione albergatori), titolari di bed & breakfast, affittacamere, proprietari di società di trasporto. Alla riunione ha partecipato anche Giovanni Lupo, esperto di economia e gestione del turismo, insieme alla figlia, esperta di Economia fondi europei.

Quello che è emerso è una situazione disastrosa nata in questi due mesi d’emergenza. Strutture chiuse e, soprattutto, il …









Leggi la notizia completa