VIDEO – La performance degli attori del Kepos theater: a riveder le stelle

Avevamo un desiderio. Un sogno Che questa distanza ha favorito.

Tutti gli attori e i performer del nostro Kepos Performing Theater, fucina di ricerca da decenni a Castelvetrano Selinunte, sono lontani, in varie parti d’Italia.

Ma, insieme, hanno deciso di ritrovarsi a riveder le stelle. Nella speranza di un abbraccio vero.

In questo momento queste immagini vengono proiettate in contemporanea su facciate di palazzi, o fanno luce da terrazzi, balconi, finestre, in Italia.

#arivederlestelle #keposperformingtheater #ciambellealcontrario









