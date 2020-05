Valderice, grande gioia per due nuove guarigioni. Lo annuncia il sindaco Stabile

Continua a calare il numero dei positivi a Valderice. Il sindaco Stabile ha dato notizia di due nuovi guariti. Ecco il suo comunicato:

“Oggi registriamo un ulteriore notizia importante per la comunità Valdericina; altri 2 cittadini sono risultati guariti dal coronavirus. Scende a 3 il numero dei positivi. Questi sono giorni importanti dove non possiamo assolutamente sbagliare.Siamo stati bravi a rispettare tutte le restrizioni imposte, adesso non ci rimane che continuare su questa strada ormai in discesa.Ho sempre avuto fiducia, perché ho la certezza che insieme si cammina meglio“.











